اصدار كتاب عن إبراهيم المرتضى الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في كربلاء

2019/08/30 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً في كربلاء كتاب إبراهيم المرتضى الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، دراسة في أحواله وبعض ذريته لمؤلفه السيّد نور الدين الموسويّ.وقال الشيخ محمود الصافي ان الكتاب صدر عن وحدة التاليف بالعتبة العباسية المقدسة ويتحدث في شخصية إبراهيم الأكبر وأخيه إبراهيم الأصغر (المرتضى) ابني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ويكشف الخلط الواقع بينهما في مصادر التاريخ والسيرة والتراجم والرجال والنسب، وبيان المعقِب منهما، وكذلك ذكر صفاتهما وشؤونهما وأحوالهما وتحديد قبريهما.

واضاف لقد بحث المؤلِّف في شخصية إبراهيم المجاب لاشتراكها بالاسم أيضأ، وبعدها وقع البحث في ترجمة النقباء الثلاثة الحسين بن موسى الأبرش والد الشريفين المرتضى والرضي مع ولديه المذكورين، وإثبات نقلهم إلى الحائر الحسينيّ الشريف، وتحديد محلّ دفنهم في الحائر الحسينيّ الشريف بحسب الوثائق التاريخية المقترنة بوقوف بعض النسّابين الكبار وبعض العلماء عليها مع أسرهم وأولادهم من القرن الخامس الهجري إلى القرن الخامس عشر الهجري.

وناقش المؤلِّف بعض النافين موضوع النقل، وناقش أيضأ سبب وفاة الشريف الرضي المفاجئة، وهل كانت طبيعية أم لا؟ واختتم الكتاب بذكر أشهر الأسر العلوية الموسوية الشريفة التي ترجع بالنسب إلى السيّد إبراهيم المرتضى الأصغر في العراق ولبنان وسوريا وإيران وبلاد الهند.

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