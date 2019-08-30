2019/08/30 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العتبة الحسينية تبرم اتفاقاً مع «رئيس الشيعة» في جنوب شرق أفريقيا

كلمة -

كربلاء

أعلنت العتبة الحسينية، يوم الجمعة، توقيع اتفاق "تعاون

وتفاهم" مع كبرى المراكز العملية والدينية جنوب شرق

أفريقيا.

وقال رئيس قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة، الشيخ رائد الحيدري في

بيان ورد لـ «موقع كلمة الإخباري»، "إننا انتهينا

من إنجاز بروتوكول تعاون وتفاهم في المجالات العلمية والدينية مع

كبرى المراكز العلمية في جنوب شرق أفريقيا".

وأضاف انه "تزامنا مع أواخر ذي الحجة المبارك واستقبالا لشهر محرم

الحرام واتماما لما يسعى اليه القسم من نشر رسالة سيد الشهداء عليه

السلام، تم بتاريخ ٢٨/٩ /٢٠١٩ توقيع بروتوكول التعاون في

عاصمة دولة مدغشقر انتاناريفو بين رئيس الشيعة سماحة الشيخ حنيف مير

اكبر علي ومدير معهد وارث الأنبياء عليه السلام لإعداد المبلغين

الشيخ أحمد العاملي".

وأشار الحيدري إلى أن "الاتفاق يتضمن على عدد من المشاريع

المشتركة في مركز الرسول الأكرم صلى الله عليه واله والذي يضم عدد

من المنشآت التعليمية الجامعية والحوزوية ورعاية الأيتام ومسجد

ومكتبة عامة وخدمات اجتماعية".

ولفت إلى أن "مدرسة دار الحكمة ستكون تحت إشراف القسم والتي ستضم

معهدا لتعليم اللغة العربية ومدرسة دينية وقرآنية ومركزا لتنمية

المبلغين والدعاة".

وأكد الحيدري بحسب البيان، أنه "سيتم متابعة التفاهم عبر ممثل

للمعهد مع عدد من المعاونين لإنجاز هذه المهمة الكبيرة والنوعية

والمؤثرة في العمل التبليغي والديني والذي سيغطي مستقبلا جنوب

ووسط أفريقيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تبرم اتفاقاً مع «رئيس الشيعة» في جنوب شرق أفريقيا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تبرم اتفاقاً مع «رئيس الشيعة» في جنوب شرق أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).