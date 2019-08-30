الحرس الثوري الايراني: الاعداء سيخرجون من اليمن اذلاء

2019/08/30 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد نائب رئيس منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الايراني، العميد "محمد حسين سبهر" بان الاعداء يسعون للخروج بکرامة من اليمن بعد هزيمتهم

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