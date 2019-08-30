المحاصيل تحترق.. والأرزاق تنقطع.. والحكومة تتفرج

2019/08/30 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحترق عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية في العراق.من ناحيتها، لا تقدم الحكومة أي مساعدة تُذكر للسيطرة على الأوضاع، وبدلًا من ذلك تُرجع الأسباب إلى

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