متنبئ جوي: هبوط تدريجي بدرجات الحرارة

2019/08/30 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الجمعة، حصول انكسار في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى إمكانية هبوط تدريجي في الحرارة بمعظم مدن البلاد بعد دخول موسم “سهيل اليماني”.وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك ” اليوم الجمعة، إن “انكسارا سيحدث في حرارة الاجواء نهاية الاسبوع المقبل،

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