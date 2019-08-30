المنافذ الحدودية تضبط 3 برادات أدوية بشرية مخالفة للتصاريح في ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة

2019/08/30 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط ثلاثة برادات محملة بأدوية بشرية متنوعة مخالفة للتصريحات الكمركية في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وأكدت الهيئة في بيان، أن الأجهزة الأمنية المختصة في الميناء، وبالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات، تمكنت من ضبط وفتح ثلاثة برادات بحجم اربعين قدما، بداخلها ادوية بشرية معدة للتهريب، ومخالفة لضوابط استيراد الأدوية البشرية، حيث كان المصرح بها مستلزمات طبية، ما سبب هدراً في المال العام، مشيرا الى تنظيم محضر ضبط مشترك من قبل الدوائر ذات العلاقة، وحجز المضبوطات في مركز شرطة ام قصر.

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