2019/08/30 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل، عبدالله لعيبي، الجمعة، توقيع عقد مع شركة دايو الكورية، لتنفيذ طريق مدخل ميناء الفاو الكبير ضمن مراحل اكمال المشروع الوطني الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل توقع عقداً مع شركة كورية لإنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل توقع عقداً مع شركة كورية لإنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).