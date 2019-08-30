2019/08/30 | 17:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بطريقة طوعية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: مستعدون لتسهيل إجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: مستعدون لتسهيل إجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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