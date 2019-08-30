بالصور.. احباط عملية تهريب نفط في كركوك

2019/08/30 | 17:17

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت شرطة رابرين في محافظة السليمانية، الجمعة (30 اب 2019)، القبض على مطلوب للسلطات المحلية، صدرت بحقه مذكرة اعتقال قبل 20 عاماً.

وقال مدير الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشرطة المحلية في مدينة

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، الجمعة (30 آب 2019)، أن إلغاء السور الأمني الذي يحيط بالعاصمة "أمر مستحيل".

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلسه لم يفهم لغاية الآن قصد رئي

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية.

وقال العبادي في بيان، ان "عصابة اجرامية يقودها المدعو احمد حبابه قامت بفعل اثم بالاعتداء على 3 شاح

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