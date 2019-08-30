2019/08/30 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تصدّرت كل من أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في الأمن الرقمي ضمن مؤشر أكثر مدن العالم أمناً لعام 2019 الذي نشرته وحدة «إيكونومست إنتلجانس» التابعة لمؤسسة الإيكونومست، حيث اشتركتا في المركز 24 برصيد 74.1 نقطة، متقدمتين على بروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة والعديد من العواصم العالمية العريقة.وبحسب المؤشر تقاسمت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبي وأبوظبي..الأكثر أمناً على المستوى الرقمي إقليمياً المركز الخبري الوطني.

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