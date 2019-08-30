2019/08/30 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t--Fcm0A378

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | الدبلوماسية.. خيار العراق للرد ووحدة الصف | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | الدبلوماسية.. خيار العراق للرد ووحدة الصف | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).