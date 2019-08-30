2019/08/30 | 17:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت مديرية النجدة النهرية، الجمعة، عن تمكنها من العثور على جثة شاب غرق قبل عدة ايام في ناحية الدبس جنوبي شمالي كركوك.
وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “بعد عملية بحث دامت خمسة ايام تمكنت مفارز النجدة النهرية بإمرة العقيد مازن غريب عبدالرحمن مدير القسم من العثور على جثة المواطن (رياض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجدة النهرية تعثر على جثة غريق في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت مديرية النجدة النهرية، الجمعة، عن تمكنها من العثور على جثة شاب غرق قبل عدة ايام في ناحية الدبس جنوبي شمالي كركوك.
وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “بعد عملية بحث دامت خمسة ايام تمكنت مفارز النجدة النهرية بإمرة العقيد مازن غريب عبدالرحمن مدير القسم من العثور على جثة المواطن (رياض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجدة النهرية تعثر على جثة غريق في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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