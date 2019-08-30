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 النجدة النهرية تعثر على جثة غريق في كركوك


 النجدة النهرية تعثر على جثة غريق في كركوك
2019/08/30 | 17:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اعلنت مديرية النجدة النهرية، الجمعة، عن تمكنها من العثور على جثة شاب غرق قبل عدة ايام في ناحية الدبس جنوبي شمالي كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه  انه “بعد عملية بحث دامت خمسة ايام تمكنت مفارز النجدة النهرية بإمرة العقيد  مازن غريب عبدالرحمن مدير القسم من العثور على جثة المواطن (رياض […]

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