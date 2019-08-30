2019/08/30 | 17:25

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اندلاع حريق في مقر شركة تويوتا لصناعة السيارات باليابان

اعلنت المتحدثة باسم شركة "تويوتا" لصناعة السيارات، إن الشركة تحقق

في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مقرها بمدينة تويوتا غربي اليابان،

ويعتقد أنه شب في قسم التطوير التكنولوجي.

وأضافت المتحدثة أنه تم إجلاء جميع العاملين من المبنى ولم يصب أحد

بأذى.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) العامة لقطات لأشخاص

يغادرون المبنى على الرغم من وجود آثار بسيطة على انبعاث دخان.

وتبعد مدينة تويوتا حوالي 320 كيلومترا غربي العاصمة طوكيو

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