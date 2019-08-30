مكتب الإمام السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر محرم الحرام

2019/08/30 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقع مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء يوم غد السبت في افق مدينة النجف .وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1441هـ الصادر عن مكتب المرجع الاعلى “يُتوقع ان يكون هلال شهر محرم الحرام مساء يوم السبت (29/ ذي الحجة/1440هـ) الموافق (31/ […]

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