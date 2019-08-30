الانبار تعلن منطقة قضاء القائم خالية من المخلفات الحربية

2019/08/30 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مسؤول محلي في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، خلو منطقة قضاء القائم القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار منطقة خالية من المخلفات الحربية .وقال قائممقام القضاء احمد المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة تمكنت من ابطال كافة الاجسام الغير منفلقة في قضاء القائم غربي […]

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