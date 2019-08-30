الجيش السوري يوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب غدا

2019/08/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري.وقال المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في بيان : “من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية […]

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