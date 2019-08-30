الحكيم : تيار الحكمة الوطني ماض نحو الإصلاح.. ومعارضة الفشل والفساد.. وتغيير الواقع والمعاناة

2019/08/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم “ان تيار الحكمة الوطني ماض نحو الإصلاح..ومعارضة الفشل والفساد..وتغيير الواقع والمعاناة..ولن نرضخ لمساومة..او تهديد..او تسقيط..مهما كلفنا ذلك من ثمن.جاء ذلك في كلمة للحكيم في التجمعالحسيني السنوي الذي اقيم مساء اليوم في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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