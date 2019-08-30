استشهاد مدني بنيران قناص في ناحية قره تبه

2019/08/30 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..افاد مدير ناحية قره تبه في محافظة ديالى وصفي التميمي، الجمعة، باستشهاد مدني بنيران مسلح وسط سوق شعبي داخل الناحية.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مدني قتل بنيران مسلح وسط سوق شعبي داخل ناحية قره تبه فيما فرضت القوات الامنية طوق مشدد حول منطقة الحادث”.واضاف التميمي،ان” الحادث جنائي وتوفرت خيوط هامة […]

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