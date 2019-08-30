2019/08/30 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، ان قواتها مستمرة في ملاحقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فيما أشارت إلى أن الأخير أمامه خيارين أما ان يلقى القبض عليه، أو يتم قتله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة: مستمرون بملاحقة البغدادي.. اما القبض عليه او قتله ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة: مستمرون بملاحقة البغدادي.. اما القبض عليه او قتله ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).