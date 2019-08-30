قيادة العمليات المشتركة: مستمرون بملاحقة البغدادي.. اما القبض عليه او قتله

2019/08/30 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، ان قواتها مستمرة في ملاحقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغ...

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