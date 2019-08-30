محافظة عراقية تعلن عن قرب افتتاح قصور صدام كمتنزهٍ

2019/08/30 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اسعد العيداني يوم الجمعة عن قرب افتتاح مجمع القصور الرئاسية ...

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