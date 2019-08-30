قاضي اسكتلندي يرفض طلبا بالطعن في قرار جونسون بتعليق البرلمان البريطاني

2019/08/30 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

رفض قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، طلبا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان.

والجدير ان قرار جونسون فجر غضبا كبيرا بين معارضي بريكست.لكن هذا القرار يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من أيلول.

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