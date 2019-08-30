الحكيم:ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي

2019/08/30 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، على أن سماء العراق ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي وارضه ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، فيما اشار الى وجود تقصير متعمد في حصر السلاح بيد الدولة.

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