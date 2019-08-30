التعليم توافق على تخفيض معدل نقل طلبة طب الأسنان والصيدلة في الخارج إلى العراق

2019/08/30 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزير التعليم على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة من خارج العراق الى الجامعات والكليات الأهلية من ٨٣ الى ٨٠ وفق قناة التعليم الأهلي الصباحي الدولي.

وأوضح بيان عن المكتب الإعلامي لوزير التعليم، أن "الوزارة تعي أهمية تطوير مستوى المؤسسات الأكاديمية في التعليم الاهلي واحتضان أكبر عدد ممكن من الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية وجعل تلك المؤسسات منافسا علميا وأكاديميا للجامعات والكليات المناظرة لها خارج العراق".وأضاف البيان، أن تقديم الطلبات سيكون الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي ولغاية الأول من شهر تشرين الأول.

انتهى.ص.هـ.ح.

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