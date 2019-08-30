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الاحتلال الصهيوني يطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في مسيرة العودة شرقي مخيم البريج


الاحتلال الصهيوني يطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في مسيرة العودة شرقي مخيم البريج
2019/08/30 | 17:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاحتلال الصهيوني يطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في مسيرة العودة شرقي مخيم البريج

العالم الاسلامي فلسطين

الاحتلال الصهيوني يطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في مسيرة العودة شرقي مخيم البريج

الجمعة 30 أغسطس 2019 - 17:09

مسيرات العودة

الاحتلال الصهيوني يطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في مسيرة العودة شرقي مخيم البريج 

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