العثور على جثة شاب غرق في احدى انهر كركوك

2019/08/30 | 17:41

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العهد نيوز - كركوك

عثرت مديرية النجدة النهرية، على جثة شاب غرق قبل عدة ايام في ناحية الدبس جنوبي شمالي كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد

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