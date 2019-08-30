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التعلم في الصغر.. كالنقش على الحجر


التعلم في الصغر.. كالنقش على الحجر
2019/08/30 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحمد البياتي

 ان هذا القول هو تشبيه بليغ ويقصد منه ان العلم في الصغر يبقى ويخلد ويطول امده، كما هو الحال بالنقش على الحجر، وهي مقولة

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