التعلم في الصغر.. كالنقش على الحجر

2019/08/30 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

ان هذا القول هو تشبيه بليغ ويقصد منه ان العلم في الصغر يبقى ويخلد ويطول امده، كما هو الحال بالنقش على الحجر، وهي مقولة

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