“العملاق” يتأهب لقيادة بايرن ميونخ

2019/08/30 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن بايرن ميونخ الألماني، أن حارس المرمى السابق أوليفر كان سيتولى رئاسة النادي البافاري، وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للنادي، عقب نهاية عقد كارل-هاينز رومينيغه، في ديسمبر 2021 .وسيعود القائد السابق أوليفر كان إلى بايرن ميونيخ مجددا بعد أن أعلن بطل “البوندسليغا” الجمعة أنه سيصبح عضوا بمجلس إدارة النادي في العام المقبل ثم سيتولى […]

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