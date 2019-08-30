2019/08/30 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيران ستخرج من الأزمات المالية سليمة وأكثر قوة وصلابة لهذه الأسباب

أكد الأكاديمي العماني الدكتور حيدر اللواتي أن المؤشرات حول

الأزمات المالية المرتقبة تتوقع أن تخرج إيران منها سليمة بل أكثر

قوة وصلابة أولاً لحتمية الإنفراج في علاقاتها مع أميركا خاصة مع

إستحالة محاربتها وثانياً ليس لديها مديونيات وأقتصادها ليس ريعي

ولديها أكتفاء ذاتي غذائي ومائي وصناعي وسياحي والأحداث أثبتت أنها

لا تخذل حلفائها ، وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي

"تويتر" أن ظروف الاقتصاد العالمي تتدهور والدول الكبرى التي وفرت

حماية لدول في المنطقة ستضطر الى تغيير سياساتها والوقوف مع من يدفع

اكثر ويخدم مصالحها اكثر ويدعم اقتصادياتها المنكمشة اكثر، واما من

لا يملك المليارات للرشوة فعليه تقوية داخله والاعتماد على حلفاء لا

يبيعونه مقابل المال .

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