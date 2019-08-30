2019/08/30 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن موافقة وزارة التخطيط على إطلاق أكثر من 100 مليار دينار لإكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة عن العمل في المحافظات كافة.

وقال عضو اللجنة، عدنان الزرفي لـ"الغد برس"، إن "وزارة التخطيط أصدرت إيعازا لوزارة المالية /دائرة المحاسبة لتحويل مبلغ 104 مليارات دينار اي مايعادل 87 مليون دولار لغرض اكمال بناء المشافي المتوقفة عن العمل في المحافظات".

وأضاف، أن "إيعاز وزارة التخطيط للمالية تضمن تخويل وزارة الصحة والبيئة صلاحية التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية: إطلاق أكثر من 100 مليار دينار لإكمال مشاريع المستشفيات في المحافظات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية النيابية: إطلاق أكثر من 100 مليار دينار لإكمال مشاريع المستشفيات في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).