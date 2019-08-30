2019/08/30 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثالان..تجمعلجماهيرالطلبةامامملعبالشعبالدوليللمطالبةبإنقاذناديهممنالعقوباتالاسيويةبإنزالهللدرجةالاولىبسببديوناللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحدث الان.. تجمع لجماهير الطلبة امام ملعب الشعب الدولي للمطالبة بإنقاذ ناديهم من العقوبات الاسيوية بإنزاله للدرجة الاولى بسبب ديون اللاعبين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحدث الان.. تجمع لجماهير الطلبة امام ملعب الشعب الدولي للمطالبة بإنقاذ ناديهم من العقوبات الاسيوية بإنزاله للدرجة الاولى بسبب ديون اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).