نايف حواتمة - رسالة تهنئة الى الحزب الشيوعي الأردني

2019/08/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_حواتمة الرفيق العزيز فرج اطميزه الأمين العام للحزب الشيوعي الأردنيالرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر الوطني العام السابع للحزبتحية رفاقية حارة وبعدنتقدم منكم، باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وباسم مكتبها السياسي ولجنتها المركزية وعموم كوادرها وأعضائها ومناصريها، بأطيب التحيات والتهاني الرفاقية الحارة لمناسبة إنعقاد المؤتمر الوطني العام السابع لحزبكم الشقيق، خطوة جديدة يخطوها على طريق تعم......

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