2019/08/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/12(تساؤلات)..(1)جَمَعْنا هُمُومَ الْمَسَاءِوَسِرْنا عَلَى شَاطِئٍ مُقْفَرٍ كَخَريفٍجَمَعْنَا هُمُومَ الْهَوَى وَمَشَينانَجُرّ ذُيُولَ الْمَسَاءِوَلَا نُصْبِحُ وَاحِدَا مُطْلَقاًمَشَينا ..كُنّا ثَلاثَةًأنَا..وَالسّكوتُ..وَأنْتوَكانَ لَنا رَابعٌ يَقْتفي خَطْوَناوَلَكِنّنا لَا نَرَاهُ.(2)نَظَرْتُ إلَيْكإل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/12) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).