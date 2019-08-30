2019/08/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_فارس الامة والدولة 2/3-أعلمانية بلا تنويرنحو مشروع فلسفى عربى من المفترض بعد المقالة السابقة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=646570, أن أدخل فى موضوع (مقاربة الامة العربية 3/3), الا أننى وجدت تفريعا, لا بد من التطرق له, وهو عنوان المقالة.مقدمة: الانتقال من مرحلة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد فارس - الأمة والدولة 2/3-أ: علمانية بلا تنوير.... نحو مشروع فلسفى عربى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد فارس - الأمة والدولة 2/3-أ: علمانية بلا تنوير.... نحو مشروع فلسفى عربى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).