بعد نزاع عشائري.. عمليات البصرة تنفذ عمليات دهم وتفتيش شمال المحافظة

2019/08/30 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نزاع عشائري..عمليات البصرة تنفذ عمليات دهم وتفتيش بالمحافظة

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