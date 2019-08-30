عمار الحكيم :علمنا الحسين(ع) ألا ننكسر مهما نالت منا الجراح، وعلمنا ألا نُنكس راياتنا حتى و ان تمزقت

2019/08/30 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم “لقد علمنا الحسين ألا ننكسر مهما نالت منا الجراح، وعلمنا ألا نُنكس راياتنا حتى و ان تمزقت، فلقد مزقوا راية الحسين ولكنهم لم يُنكّسوها، ولقد مزقوا أشلاءه ولكنه لم يركع ولم يخضع، وقتلوا أولاده وإخوته وأصحابه ولكنه لم يَهن، ولم ييأس، فأي عز و مجد وكبرياء، بعد هذا، هيهات […]

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