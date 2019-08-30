الوقف الشيعي يخلي

2019/08/30 | 18:08

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بغداد:سومر نيوز

اعلن ديوان الوقف الشيعي في العراق يوم الجمعة عن اخلاء عقار مجمع دار الاسلام في العطيفية بالعاصمة بغداد ...

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