برشلونة يناور في صفقة نيمار

2019/08/30 | 18:08

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بغداد:سومر نيوز

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة ربما ينفذ مناورة على باريس سان جيرمان في مفاوضات ال...

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