2019/08/30 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحرس الثوري : القوات المسلحة الإيرانية لديها سيطرة كاملة على حدود البلاد

أكد قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" ان القوات

المسلحة الايرانية لديها سيطرة كاملة على حدود البلاد وبكل اقتدار.

اللواء سلامي أشار إلى انه لا توجد وسيلة لاحباط المآرب الشريرة

لأعداء الشعب الايراني الا من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية ،

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الجمهورية الإسلامية ومن خلال مواصلة هذه

الحركة الوطنية الكبرى من الحاق الهزيمة بالاعداء في الحرب

الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري : القوات المسلحة الإيرانية لديها سيطرة كاملة على حدود البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري : القوات المسلحة الإيرانية لديها سيطرة كاملة على حدود البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).