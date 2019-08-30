وزير روسي يعترف بخرق بلاده لقيود اوبك

2019/08/30 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعترف وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بخرق بلاده لقيود منظمة "اوبك +"، التي تضم روسيا كشريك خارجي.

وقال نوفاك بحسب ما اوردت "رويترز" وتابعت "الغد برس"، ان وكالة الاعلام الروسية "ريا"، اوردت تصريحات نوفاك، التي اكد خلالها "ارتفاع صادرات روسيا بشكل طفيف، عن المستويات المتفق عليها بموجب (اوبك +)".

وتابع "موسكو ما زالت تهدف للالتزام بالقيود، خصوصا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لاوبك والمنتجين غير الاعضاء، في الثاني عشر من شهر ايلول المقبل، لمناقشة اتفاق خفض الانتاج".

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