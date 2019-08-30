2019/08/30 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CddzBoRUvv0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الصفارين في الموصل يستعيد الحياة وطابعه التراثي .. تقرير حيدر الامير) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الصفارين في الموصل يستعيد الحياة وطابعه التراثي .. تقرير حيدر الامير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).