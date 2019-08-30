صور: رفع السياج الأمني من مجسر مجمع الوزراء ومقر الشرطة الاتحادية

2019/08/30 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، الجمعة، رفع السياج الحديدي الأمني عن مجسر مجمع الوزراء ضمن منطقة القادسية غرب بغداد.وقالت الامانة، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “كوادرها وبالتنسيق مع القوات الامنية رفعت السياج عن مجسر مجمع الوزراء المجاور لمقر الشرطة الاتحادية وعمليات بغداد.واضافت، أن “العملية تكللت برفع القواعد الحديدية بالكامل والتي وضعت سنة 2004 وارجاع المجسر الى وضعه وشكله التصميمي السابق”.

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