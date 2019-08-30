العبيدي يوجه رسالة عاجلة الى وزير التربية بشأن قرار تعيين العبادي مديرة لتربية نينوى

2019/08/30 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق طالب النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، اليوم الجمعة، وزير التربية وكالة قصي السهيل بالغاء امر تعيين مديرة تربية نينوى اسيل العبادي لعدم كفاية خبرتها التربوية.وقال العبيدي في تغريدة اطلع عليها “يس عراق” ان “نينوى تمر بأحلك ظروفها الاجتماعية والتربوية، وإن تعيين مرشحة لمنصب مدير تربية نينوى لاتملك الخبرة ومؤهلاتها محدودة […]

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