طبتَ يا باقرَ الحكيم شهيداً

2019/08/30 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة مهداة الى راحة نفس شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره) في الذكرى السنوية السادسة عشر لاستشهاده أمام مرقد الامام علي (عليه ال...

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