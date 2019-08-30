المنتخب العراقي يبدأ بالتحضير لمواجهة البحرين

2019/08/30 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري المنتخب العراقي ، اليوم الجمعة، تدريبه الأول تحضيرًا لمواجهة البحرين في 5 أيلول المقبل ، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب ، إن مران اليوم يشهد حضور كافة اللاعبين المحليين، على أمل لحاق المحترفين قبل مباراة البحرين بـ 3 أيام.وأضاف , أن المدرب …

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