السرعة العالية وانفجار اطار سيارة وراء مصرع وإصابة أربعة أطفال جنوب بابل

2019/08/30 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بابل

لقي ثلاثة اطفال مصرعهم وأصيب رابع بحادث دهس اليوم الجمعة في قرية الدولاب التابعه لمدينه الحلة مركز محافظة بابل.

وقال مصدر في شرطة

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