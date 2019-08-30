اختبار صعب لأرسنال ورحلات مرهقة لمان يونايتد في

2019/08/30 | 18:42

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العهد نيوز – متابعة

وقع أرسنال وصيف بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم وإينتراخت فرانكفورت، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، في مجموعة واحدة بالمسابقة

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