الحكيم يؤكد وجود تقصير متعمد في حصر السلاح بيد الدولة

2019/08/30 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، على أن سماء العراق ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي وارضه ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، فيما أكد وجود تقصير متعمد في حصر السلاح بيد الدولة.

وقال

الحكيم في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد،

“اقولها بوضوح وصراحة ان ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، وسمائه

ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي”، لافتا الى أن “العراق أذكى من مآرب

المعتدي، أكان إسرائيل او من لف لفها ولن يندفع على حساب مصالحه ولن يخوض حروباً

بالوكالة”.

وأضاف

الحكيم، أن “أخطر ما يمكن ان يواجهه الحشد خروجه عن إطار القانون، كما أن

استهدافه هو استهداف لسيادة العراق ولن نسمح بالنيل منه”، لافتا الى أن

“استهداف الحشد يتطلب موقفاً شجاعاً وحازماً من الدولة، واستهداف مقراته كان

خارجياً وفق تحقيقات ومعلومات مؤكدة”.

وتابع

الحكيم، “في الوقت الذي نسجل اعتراضنا على الخطوات الرسمية فاننا نقف معا من

اجل الدولة فنحن معارضة للحكومة وليس معارضة للدولة”، مطالبا الكتل السياسية

بالقول “لا تسمحوا لاصحاب الفتن ان ينالوا من حدتنا ولا تسمحوا لاصحاب

الابواق الطائفية بالمرور بدون محاسبة”.

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