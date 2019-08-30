السليمانية.. القبض على مطلوب صدرت بحقه مذكرة اعتقال قبل 20 عاماً

2019/08/30 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ السليمانية

اعلنت

شرطة رابرين في محافظة السليمانية، الجمعة، القبض على مطلوب للسلطات المحلية، صدرت

بحقه مذكرة اعتقال قبل 20 عاماً.

وقال

مدير الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الشرطة

المحلية في مدينة السليمانية، القت القبض على (ب، ع) والمطلوب بأمر اعتقال منذ

1999، حيث توارى منذ ذلك الوقت عن الانظار لحين ظهوره يوم أمس استنادا لمعلومات

الشرطة الخاصة”.

وأوضح

أنه “في عام 1999 كان للمعتقل عجلة يقودها رفقة فتاة قرب قنديل ژاراوه‌

وانقلبت العجلة لأسباب غير معروفة وتوفيت الفتاة على الفور، وعلى أثر هذه الحادثة

رفعت اسرة الفتاة دعوى قضائية وصدر امر اعتقال بحقه”.

واضاف

ان “المعتقل تولد 1973، ومن سكنة مدينة قلعة دزة ويعمل كاسباً”، مشيراً

الى أنه “يتم حاليا التحقيق معه”.

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