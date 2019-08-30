في تغريدة جديدة.. فائق الشيخ علي يرد على منتقديه ويتهمهم

2019/08/30 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد النائب فائق الشيخ علي، اليوم الجمعة، على منتقديه ويتهمهم بقيادة حملة اعلامية ضده.

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